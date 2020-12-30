Ünlü yönetmenin testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde 2020'de ödüle layık görülenler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Sinema dalında ödüle layık görülen ünlü senarist - yönetmen Derviş Zaim, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu törene katılamadı. Zaim'in ödülünü vekaleten filmlerinin uygulayıcı yapımcısı aldı.
Derviş Zaim, yeni filmi için Ege Bölgesi'nde yaptığı mekân keşfinden döndükten hemen sonra kendini kötü hissedince hastaneye gitti. Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınan Zaim, Cumhurbaşkanlığı'na haber vererek törene katılamayacağını bildirdi.
Törene çok az bir zaman kala koronavirüse yakalanan Derviş Zaim'in ödülünü almaya gidememesinden dolayı oldukça üzgün olduğu öğrenildi.
Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri', 7 kategoride veriliyor. Bu yıl ödüle layık görülenler;
Koleksiyoner... Mehmet Çebi
Vefa... Necmeddin Okyay
Kültür Tarihi... Sadettin Ökten
Sosyal Bilimler... İsmail Kara
Edebiyat... İbrahim Tenekeci
Sinema... Derviş Zaim
Müzik... Özdemir Erdoğan
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