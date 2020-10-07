Dert dinlemekten sıkılan esnaftan ilginç tepki

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin Şarampol Caddesi’nde giyim üzerine iş yeri bulunan Arife Bircan, dükkanına gelen kişilerin sürekli kendisine bir dert anlatmasından yoruldu.

İHA'nın haberine göre bir çoraba dahi bakmaya giren kişilerin kendisine eşini, komşusunu, kızını anlatmasından sıkıldı. Bu gelen gidene bir de komşuları eklenince Bircan, ne yapacağını şaşırdı. Başkasının derdinden dert sahibi olmaktan korkan Bircan, kimseyi kırmadan ve hiçbir ticari kaygı düşünmeden mesaj vermeye karar verdi.

Bircan, dikkat çekmek ve dert dinlemek istemediğini belirtmek için iş yerindeki masaya, 'Dikkat dert dinleme tarifesi' yazdı. Afişteki 'Ailevi dertler 10 dakika, 10 TL; genel dert dinleme 10 dakika 15 TL; koca derdi dinleme 10 dakika 20 TL. Bütün dinlemelere duygularım dahildir. Ekstra gözyaşı dökme ücreti alınır. Vallahi siz bilirsiniz” cümleleri ilgi çekti.

Yazının sosyal medyada paylaşılması ise binlerce beğeni ve yorumu beraberinde getirdi. Bircan, kısa süreliğine de olsa mesajının yerini bulduğunu ve kimsenin dert yanmadığını bildirdi.

10 yıldır Şarampol’de esnaflık yapan Arife Bircan, son dönemde koronavirüs nedeniyle işlerinin düşük olduğunu bildirdi. Ama en büyük sıkıntısının gelen giden kişilerin sürekli dert yanması olduğundan yakınan Bircan, "Bunların arasında komşularım da vardı, sürekli dert yanmalarından bıktım. Evim yakında olduğu için geç saatlere kadar iş yerimi açık tutuyorum. Gelenlerin bütün gün, 'Onun kocası böyle olmuş, onun karısı böyle olmuş, kızı böyle olmuş' demelerinden illallah geldi. Ben de karşımdakine kızamadığım için espri amaçlı iş yerimin girişindeki kasanın olduğu masaya belki bir caydırıcılığı olur diye yazı astım" dedi.

Bu yazıyı espri ve şikayetini belli etmek için astığını, herhangi bir ticari durumun olmadığını dile getiren Bircan, "Caydırıcı olmasını istiyorum. Dert dinlemekten bıktım, usandım. Buraya dert anlatmaya gelen kadar müşteri gelse ihya olurdum. İnsanları biraz susturmak için böyle bir çözüm buldum. Gelen müşteri geziyor içeride, başlıyor derdini anlatmaya. Herkes gelsin alışverişini yapsın. Sohbet başka bir şey, dert dinlemek başka bir şey. Sohbet karşılıklı yapılır, ama bir kişi sürekli dinliyorsa ona eziyet dert gibi geliyor” diye konuştu.

"MEVLÜT YERİ GİBİ OLUYOR"

Mustafa Göksoy ise Arife Bircan’ın herkesin derdini dinlediğini belirtti. Ayrıca caddenin en hayvansever esnafı olduğunu dile getirdi. Derdi olanın buraya geldiğini anlatan Göksoy, "Ablam her gelen misafirini iyi ağırlar. Bu iş yeri mevlüt yeri gibi oluyor. Bu espri çok güzel olmuş. Ablam bu yazıyla mesajı vermiştir" dedi.