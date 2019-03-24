Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, geçtiğimiz yıl liseyi bitiren 17 yaşındaki Z. E., üniversite sınavlarına hazırlanmak için ablası H. E. ile birlikte bir dershaneye kaydoldu. Üniversite eğitimini almayı çok isteyen E., yaklaşık 6 ay boyunca derslerini ihmal etmedi. 18’ine girmesine az bir zaman kalan Z.E., iddiaya göre yaklaşık bir ay önce dershanesinin önüne gelen 6 kişi tarafından kaçırıldı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre, o günden bu yana kendisinden haber alamayan ailesi, olayın basına yansımasının ardından sesini tüm Türkiye’ye duyurdu. Çalışmalarına hız veren güvenlik güçleri, 17 yaşındaki Z.'nin Batman’a bağlı bir köye kaçırıldığını belirledi. Hafta içi alıkonulduğu eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, Z.'yi alarak ailesine teslim etti. Z.'nin durumunun iyi olduğu, kaçıran şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.