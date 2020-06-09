Ders konusu; 'Yapımcı Kimdir?

Pelin Ekinci Kaya, sinema sektöründeki 18 yıllık deneyimini İstanbul Film Akademi'de 'Yapımcılık Atölyesi' başlığı altındaki derslerle aktarıyor

Sinema sektöründe 18 yıldır iş geliştirme müdürü, yapım ve dış alımlar grup başkanı bağımsız uygulayıcı yapımcı ve idari yapımcı görevlerinde bulunan Pelin Ekinci Kaya, deneyimlerini İstanbul Film Akademi'de 'Yapımcılık Atölyesi' başlığı altındaki dersleri aracılığıyla aktarıyor.

Derslere Ekim 2019'da başlayan Pelin Ekinci Kaya, birinci ve ikinci atölyelerin mezunlarını verdikten sonra üçüncü atölyeyi açmaya hazırlanıyor.

İçerik geliştirme sürecinden başlayarak yaşam eğrisinin sonuna kadar tüm etaplarında yapımcının faaliyet alanlarını ve sorumluluklarını gerçek vakalar üzerinden anlatan Pelin Ekinci Kaya'nın atölyesi 'Yapımcı kimdir?', 'Ülkemizde ve yurt dışında yapımcı türleri ve terminolojisi nedir?' soruları üzerinden başlıyor.

Sonra kursiyerlere bilgilerini ve deneyimlerini sektör bileşenleri, yapım psikolojisi, yapımın evreleri, içerik geliştirme, senaryo değerlendirme, pitching, hazırlık, casting, ekip kurulumu, bütçeleme, yapım raporlaması, sözleşmeler & sigortalar, yurt içi ve yurt dışı yapım finansman modelleri, çekim dönemi, post prodüksiyon aşamaları, mecra yönetimi, dağıtım ve pazarlama aşamaları ve sektör istatistikleri üzerinden aktaran Pelin Ekinci Kaya, bunu sahadan örnekler vererek yapıyor.

Pelin Ekinci Kaya çalıştığı bazı filmler şunlar; Organize İşler Sazan Sarmalı, Güzelliğin Portresi, Cebimdeki Yabancı, Acı Tatlı Ekşi, İstanbul Kırmızısı, Ekşi Elmalar, Görümce, Kocan Kadar Konuş Diriliş, Kocan Kadar Konuş, Pek Yakında, Patron Mutlu Son İstiyor, Kelebeğin Rüyası, Celal ile Ceren, Aykut Enişte, Öldür Beni Sevgilim, Yol Arkadaşım, Hedefim Sensin, Aile Arasında, Eve Dönüş Sarıkamış 1915, 8 Saniye, A.R.O.G., Yahşi Batı, Nefes Vatan Sağolsun, Av Mevsimi, Sınav, Kabadayı, Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı 3.5, Maskeli Beşler, Maskeli Beşler Irak, Maskeli Beşler Kıbrıs, Avanak Kuzenler, Ayakta Kal, Rus Gelin, G.O.R.A...