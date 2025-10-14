Derrick Köhn: Galatasaray'daki oyun daha farklıydı

Alman ekibi Union Berlin forması giyen sol bek oyuncusu Derrick Köhn, eski takımı Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Köhn, Alman ekibinde şu ana kadar 6 maçta süre buldu. Bu maçların üçünde sonradan oyuna dahil olan Köhn, üç maçta ise ilk 11'de sahada yer aldı.

Basın toplantısı düzenleyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Dayanıklılığımı biraz daha arttırmam gerektiğini söylediler. Bu yüzden antrenmanlardan sonra antrenörün bana verdiği özel çalışmaları yapıyorum, aynı zamanda kendimi geliştirmek istediğim için de yapıyorum." dedi.

Galatasaray ve Union Berlin'in oyunları arasında fark olduğunu söyleyen Köhn, "Galatasaray'da genellikle tamamen farklı bir futbol oynardık, daha fazla top hakimiyeti ve paslaşmalar vardı, buradaki Berlin'deki kadar yoğun değildi." dedi.

WERDER BREMEN İLE FARK

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen ile Union Berlin arasında da oyun olarak fark olduğunu söyleyen Derrick Köhn, "Werder Bremen'de genellikle daha geride oynuyorduk, Union Berlin'de daha hızlı bir şekilde gol bulmaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

HEDEFİ GANA

Köhn, Union Berlin'e uyum sağlamakla birlikte Gana Milli Takımı'nda da forma giymek istiyor.

TEKNİK DİREKTÖR İLE GÖRÜŞME

Alman pasaportunun yanı sıra Gana vatandaşlığı da olan Köhn, milli ara öncesi Gana Teknik Direktörü Otto Addo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Almanya U19 Takımı ile bir maça çıkan Köhn, bu tarz değişikliklerin uzun sürdüğünü söyledi.