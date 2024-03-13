Derrick Köhn: Biz Fenerbahçe'den daha iyiyiz

"HERKES BANA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR"

"İlk soruda cevap verdiğim gibi, burada olmaktan çok mutluyum. Yeni gelen birine nasıl davranılması gerekiyorsa herkes öyle davrandı.. Takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları... Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Bana, "Sakin ol ve zamanının gelmesini bekle çok iyi şeyler başaracaksın, keyfini çıkar" denmişti. Ben de tam olarak bunu yaptım. Herkesin bana sıcak yaklaşması işimi kolaylaştırdı. Umarım böyle devam eder."