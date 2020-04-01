Dernek binasında bir araya gelen 16 kişi hakkında işlem başlatıldı - KIRIKKALE

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi'ndeki bir dernek binasında koronavirüsle mücadele önlemlerinin ihlal edildiği ve oyun oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyete getirildi.

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