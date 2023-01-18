Derneğin etkinliği 9 engelliye sandalye oldu

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Engellileri Hayata Kaynaştırma ve Spor Kulübü Derneği (EKASDER), ortopedik engellilere akülü araba ve manuel sandalye desteği için Ankara'nın Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde kültür sanat etkinliği düzenledi. "Her şeye rağmen hayatın gülünecek bir yönü mutlaka vardır" sloganıyla gerçekleştirilen gecede ünlü radyo-tv programcısı ve oyuncu Yavuz Seçkin ile engelli sanatçılar sahne aldı. Dernek Başkanı Murat Baran, Kadın Kolları Başkanı Songül Yetkin ve Genel Koordinatör Ali Kolsuz'un da takip ettiği etkinlikte, stand-up gösterisi ile Seçkin ve engelli sanatçılar, izleyicilere renkli bir gece yaşattı.

1 AKÜLÜ ARABA VE 8 MANUEL SANDALYE ALINDI Ankaralıların ilgiyle takip ettiği etkinlikten elde edilen gelirle alınan 1 akülü araba ve 8 manuel sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

"ANKARA HALKINA VE YAVUZ SEÇKİN'E TEŞEKKÜR EDERİZ" Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Murat Baran, "Amacımız, 'her şeye rağmen hayatın gülünecek bir yönü mutlaka vardır' sloganıyla halkımızla ve kurumlarla engellilerin buluşmasını sağlayarak hep birlikte gülmenin ve eğlencenin tadını çıkarmak ve pozitif bir gün yaşatmaktı. Biz bir engelli derneğiyiz ve engellileri temsil ediyoruz. Derneğimiz çatısı altındaki kardeşlerimizin sorunlarının çözümü yönünde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu anlamlı gecede bize destek veren yanımızda olan Ankara halkına ve Yavuz Seçkin'e bizler için gösterdiği özveri ve anlayış için tekrar teşekkür eder sanat hayatında başarılar dileriz" dedi.