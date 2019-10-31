Dermoid kist nedir? sorusu oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi'nin 5 aylık oğlulları Efehan'ın kafasındaki dermoid kist nedeniyle ameliyat edilmesi ile gündeme geldi. Dermoid kist ile ilgili detaylar haberimizde.

DERMOİD KİST NEDİR?

Dermoid kist doğumda görülen bir büyümedir. Saç, sıvı, diş veya cilt üzerinde veya deride bulunabilen deri bezleri gibi yapıları içerir. Dermoid kistler yavaş büyür. Genellikle yüzde, kafatasının içinde, belde ve yumurtalıklarda görülürler. Yüzdeki yüzeyel dermoid kistler genellikle komplikasyonsuz çıkarılabilir. Daha nadir bulunan dermoid kistlerin çıkarılması için özel teknikler ve eğitim gereklidir. Kadınlarda yumurtalıklarda dermoid kist görülür.

DERMOİD KİST BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yumurtalık dermoid kistleri, kalın bir deriyle kaplanan doku kapsülleridir. Bir veya her iki yumurtalık üzerinde büyüyebilir ve genellikle saç, tırnak, diş, göz ve sebum bezleri içerirler. Çoğu semptomlara neden olmaz, ancak tümör büyürse komplikasyonlara neden olabilir. Muhtemel komplikasyonlar şunları içerir:

Karın ağrısı

Anormal vajinal kanama

Kistin mesaneye baskı yapması halinde idrar yapmada zorluklar

Bulantı, bazen kusma eşlik eder

Ağrılı cinsel ilişki

Uyluklarda ve alt sırtta sürekli can sıkıcı ağrı

Açıklanamayan kilo artışı: Bazı kadınlar, kiloya bağlı karın şişkinliğinin 6 aylık hamile görünümüne kadar vardığını rapor ediyorlar

DERMOİD KİSTİN NEDENLERİ NELERDİR?

Yumurtalık dermoid kistler dönüşebilen hücrelerden gelişirler. Bunlar bazen ‘ana hücreler’ olarak adlandırılır çünkü her türlü vücut dokusuna dönüşme yeteneğine sahiptir ve aslında tüm insan üretiminde rol oynarlar.. Bu hücrelerin, üreme yıllarında kadınlarda aşırı uyarılmasının, kistlerin büyümesine neden olduğu görülmektedir. Neden böyle olduğu net değildir, ancak hormon düzeylerine, özellikle de östrojen varlığına bağlı olması muhtemeldir. Polikistik over sendromu ve endometriyozis tanısı alan kadınlarda daha sık görülürler.