Derin Talu sevgilisiyle görüntülendi
Etiler'deki bir mekandan çıkarken yeni sevgilisiyle görüntülenen Derin Talu, panikledi. Talu, gazetecilerin, "Yeni bir ilişki mi?" sorusunu da cevapsız bıraktı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, Etiler'deydi.
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Talu, bir erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı.
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Derin Talu'nun erkek arkadaşı, basın mensuplarının kendilerini görüntülediklerini fark edince panikleyerek, hızla otomobile bindi ve saklanmaya çalıştı.
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Ardından mekandan çıkış yapan Talu ise gazetecilerin, "Yeni bir ilişki mi?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Derin Talu, daha sonra taksiye binip, yüzünü kapatarak oradan uzaklaştı.
Fotoğraflar: HT Magazin