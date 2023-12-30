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        Haberler Magazin Derin Talu sevgilisiyle görüntülendi - Magazin haberleri

        Derin Talu sevgilisiyle görüntülendi

        Etiler'deki bir mekandan çıkarken yeni sevgilisiyle görüntülenen Derin Talu, panikledi. Talu, gazetecilerin, "Yeni bir ilişki mi?" sorusunu da cevapsız bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:09
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, Etiler'deydi.

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          Talu, bir erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı.

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          Derin Talu'nun erkek arkadaşı, basın mensuplarının kendilerini görüntülediklerini fark edince panikleyerek, hızla otomobile bindi ve saklanmaya çalıştı.

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          Ardından mekandan çıkış yapan Talu ise gazetecilerin, "Yeni bir ilişki mi?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Derin Talu, daha sonra taksiye binip, yüzünü kapatarak oradan uzaklaştı.

          Fotoğraflar: HT Magazin

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