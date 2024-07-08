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        Haberler Magazin Derin Talu'dan yeni tatil paylaşımları - Magazin haberleri

        Derin Talu'dan yeni tatil paylaşımları

        Derin Talu, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde tekneden paylaşımlar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 16:38 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:21
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          Defne Samyeli ve Eren Talu'nu 20 yaşındaki kız Derin Talu, çıktığı tatilden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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          Derin Talu, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilden, yine teknede paylaşımlar yaptı.

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          Talu, o anları 236 Bin takipçi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

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