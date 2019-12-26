AYRILIĞI KUTLAMIŞLARDI



Anlaşmalı olarak Cem Aydın'dan boşanan Mermerci, eşine şu sözlerle veda etmişti:



7 sene boyunca çok defa kadeh kaldırdık. Dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna, eş, dostun kutlamalarına... Bugün de yeni hayatımıza... İkimizin de yolu açık olsun Cemo'cum.