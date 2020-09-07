Kız çocuklarında bir şaheser gibi duran Derin adı, anlamca da isimle bütünleşiyor. Aileler çocuklarına bu ismi koymadan önce isimle ilgili araştırma yapıyorlar. İşte Derin ismi ile ilgili bilinmesi gerekenler…
Derin İsminin Anlamı Nedir?
Kız çocuklarına ayrı bir hava katan Derin, yüzeyden çok uzak olan anlamında kullanılıyor. Sözlükte ise Derin ismini yüzeyden içeri inen, çok gelişmiş, en iyi durumda olan ve içten gelen anlamlarında görüyoruz.
Türkiye’de 1226. Sırada bulunan Derin ismi ülkemizde yaklaşık 22350 kişi tarafından kullanılıyor. İstanbul için ise bu rakam hemen hemen 3350 olarak biliniyor. Türkiye’de yaşayan her 3670 kişiden bir tanesinde Derin Adı Görülüyor.
Derin İsmi Kuranda Geçiyor Mu?
Türkçe kökenli olan isim Kuranda Geçmiyor. Yine de isim çocuklara koyulabiliyor. Çünkü Derin adının anlamı dinen doğru olmayan bir unsur içermiyor. Bu nedenle Derin, caiz isimler arasında yer alıyor.
Derin İsminin Özellikleri
İsim anlamından da anlaşıldığı üzere ismi taşıyan kişilerin belirgin özellikleri duygusallık. Hayatlarında mantıklarından daha çok duygusal yönleri ağır basıyor. Hayati bir karar alacakları zaman bile duygularıyla karar verseler de sezgileri çok güçlü olduğu için genelde yanılmıyorlar. Ancak tabi ki her insan gibi zaman zaman yanlış kararlar verip kırılabiliyorlar.
Derin isimli bireyler gerek iş gerekse aşk hayatında da duygularını ön plana çıkarıyorlar. İnsanlarla iç içe olmayan, onlara fayda sağlayamadıkları bir işi yapmamaya özen gösteriyorlar. Bununla beraber aşk hayatları için ise karşısındakinden yalnızca sonsuz bir aşk ve sadakat beklentisi taşıyorlar.
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