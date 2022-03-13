Deriden 178 milyon dolar gelir

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay en fazla deri ve deri mamulleri ihracatı gerçekleştirilen ilk 3 ülke Rusya, Almanya ve İtalya oldu.
Rusya'ya yüzde 30,2 artışla 15,5 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 58 artışla 14,9 milyon dolar ve İtalya'ya yüzde 97,8 artışla 14,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Alım gücü yüksek OECD ülkelerine ihracat, geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 64,5 artışla 89,5 milyon dolar oldu.
AB ülkelerine ise yüzde 61,9 artışla 75,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı. En çok ihracat artışı yaşanan ülke ise yüzde 433,9 artış ve 1,5 milyon dolarla Slovakya oldu.
"SARACİYE İHRACATIMIZDA BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK İHRACAT DEĞERİNE ULAŞTIK"
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektörün 118 milyon dolarla ayakkabı olduğunu bildirdi.
Ayakkabı sektöründe ihracat değeri olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 artış yakaladıklarını ve tüm zamanların rekor seviyesine ulaştıklarını belirten Şenocak, şunları kaydetti:
"Deri ve deri mamulleri sektörü diğer alt ürün gruplarımızda geçen yılın şubat ayına göre gerçekleşen ihracat değeri ve değişim oranı; saraciye alt ürün grubunda yüzde 66,3 artışla 28 milyon dolar, yarı işlenmiş-bitmiş deri ve işlenmiş kürk alt ürün grubunda yüzde 49,3 artışla 21 milyon dolar, deri ve kürk giyim alt ürün grubunda yüzde 32,4 artışla 10,7 milyon dolar oldu. Bu rakamlar doğrultusunda saraciye ihracatımızda bugüne kadarki en yüksek ihracat değerine ulaştık. Diğer önemli bir husus; deri ve deri mamullerinde geçen ay değer bazında ihracat artışımız yüzde 38,1, miktar bazında ihracat artışımız da 24 oldu. Değer bazındaki ihracat artışının miktar bazındaki ihracat artışından fazla olması, sektörümüzün katma değerli ürün üretiminin arttığının da bir göstergesi."
"ALTERNATİF İHRACAT PAZARLARINI ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞ DURUMDA"
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen de deri konfeksiyon sektörü olarak tüm şartlarda Türkiye'nin toplam ihracatına katkı sağlamanın temel hedefleri olduğunu söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle belirsizlikler yaşandığını ifade eden Gözmen, "Rusya bizim en önemli ihracat pazarlarımızın başında geliyor. Rublenin değer kaybı nedeniyle Rus halkının harcama eğilimlerinde olumsuz yönde gelişmeler olursa sadece bizi değil, küresel ticareti etkiler. Üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörümüz için alternatif ihracat pazarlarının önemi bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Bu savaşın her şeyden önce insanlık için bir an önce sona ermesini temenni ediyorum." diye konuştu.
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