Derideki çatlak izlerinden doğal yöntemlerle nasıl kurtulabilirsiniz?
Çatlak izleri ya da diğer adıyla strialar, cilt aniden doğal büyüme sınırlarının ötesinde esnemek zorunda kaldığında oluşur. Cildinin orta katmanı yer yer kırılır ve bu, cildinin daha alt tabakalarının görünür hâle gelmesine neden olur. Peki bu izlerden kurtulmak mümkün mü? İşte detaylar!
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"Aktif" çatlak izleri kırmızı veya mor olur, zamanla solarak gümüşi bir beyaza dönüşür ancak bu renkler cilt tonuna göre değişiklik gösterir. Bu izler günümüzde özellikle kadınlarda üç kişiden birinde mutlaka görülüyor. İşte, çatlak izlerinden kurtulmak için uygulayabileceğiniz yöntemler!
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1. BOL SU İÇMEK
Su, çatlakların görünümünü minimuma indirmenin en hızlı ve en etkili yoludur. Su ihtiyacı karşılanmış bir cilt daha yumuşak ve esnektir, daha sıkı görünür ve çatlakların "pütürlü” görünümü daha az belirgindir. Su içmek aynı zamanda yeni çatlak oluşumunu engeller.
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2. ALOE VERA KULLANMAK
Aloe vera çatlak tedavisinde evde uygulanabilecek en etkili çözüm olabilir. Bu bitki yatıştırıcı ve iyileştirici özelliğiyle bilinir; birçok kişi güneş yanığı tedavisinde aloe vera kullanır. Bir aloe vera bitkisinden bir yaprak koparın ve kırdığınız yüzeyini doğrudan cildinin üstüne koyun. Birkaç dakika sonra ılık suyla durulayın. Alternatif olarak aloe vera jel kullanarak bir karışım hazırlayabilirsiniz.
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3. YUMURTA BEYAZI
Yumurta beyazında bulunan amino asitler ve proteinler hasarlı cildi onarır. Bu tedavinin sonuçlarını birkaç hafta sonra görebilirsiniz.
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4. ŞEKER PEELİNGİ
Şeker doğal bir cilt peeling’idir yani cildini yenilemek için ölü hücrelerden arındıran bir maddedir. Aynı zamanda çatlaklar için en iyi ev çözümlerinden biri olarak kabul edilir. Toz şekerden bir peeling hazırlayabilirsiniz:
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Bir yemek kaşığı şeker, birkaç damla badem yağı ve limon suyunu iyice karıştırın. Karışımı doğrudan çatlakların üstüne uygulayın ve karışımı cildinize sekiz ila on dakika boyunca yedirin. İşlem ardından duş alın.
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5. LİMON SUYU SÜRÜN
Limondaki asit ciltteki lekeleri azaltmaya yarar. Bir limonu yarıya kes ve kesik limonu çatlaklarına nazikçe sürün. Limon suyunu cildinizde 10 dakika beklettikten sonra suyla durulayın
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6. PATATES SUYU SÜRÜN
Genellikle patates deyince aklımıza "sulu" bir sebze gelmez ama çiğ patates kesildiği zaman içinden çıkan nemde değerli vitaminler ve mineraller bulunur. Bu besin maddeleri cilt hücrelerinin onarımını ve gelişimini destekler.
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7. ZEYTİNYAĞIYLA KAPLAYIN
Zeytinyağı yararlı besin maddeleri ve antioksidanlar içerir ve doğal bir nemlendirici olduğu için kullandıktan sonra durulamanız gerekmez. Yağı çatlaklarınıza masaj yaparak uygulamanız yeterli. Cildinizdeki kan dolaşımını artırmak için yağı hafifçe ısıtmayı düşünebilirsiniz.
Kaynak: WikiHow
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