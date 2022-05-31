Deride ihracat hedefi 2 milyar dolar

Antalya'da organize edilen "Leather&Fur" deri fuarı, 15 ülkeden gelen 950 katılımcıyla kapılarını açtı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen fuar, yerli ve yabancı sektör paydaşlarını bir araya getirdi.
TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, AA muhabirine, fuarın sekizincisini gerçekleştirdiklerini ve 15 ülkeden 950 yabancı katılımcıyı ağırladıklarını söyledi.
Fuarın sektöre ciddi ivme kazandırdığını belirten Gözmen, etkinliğin sektör ihracatına 30 milyon dolarlık bir katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.
Sektörün ana pazarını Rusya ve Ukrayna'nın oluşturduğunu vurgulayan Gözmen, "Fuara katılımcıların yüzde 60'ı Rusya pazarından. Ukrayna'da bir kırılma var. Yüzde 17'lik portföyü oluşturan kesim, bu yıl maalesef gelemedi ama bunu da yeni müşterilerle yüzde 10-15'lik bir kayıpla telafi ettik. Geçen yıl 1 milyar 700 milyon dolar olan deri sektörü ihracatını, bu yıl 2 milyar doların üzerinde kapatabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.
SEKTÖR İHRACATINDA 5 AYDA YÜZDE 26'LIK ARTIŞ
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güven Karaca da salgın sürecinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldıklarını belirtti.
Sektör olarak 2022'ye dinamik girdiklerini anlatan Karaca, şunları söyledi:
"Mayıs itibarıyla yüzde 26'lık bir artışımız var, ocak-mayıs arasında 782 milyon dolar ihracat yaptık. Bunu yaparken en büyük enstrümanlarımız fuarlarımız. Geleneksel uluslararası fuarlarımızın yanında Antalya'daki bu fuar dinamik ve tamamıyla hedefe odaklı. Müşterilerle sıcak ilişkiler sürdürdüğümüz fuarlar çok önemli. İhracatımızı daha yukarılara taşıyacak bir fuar gerçekleştiriyoruz."
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