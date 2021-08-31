Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, deri konfeksiyon sektörü ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Sektör, bu kapsamda Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen Collection Premiere Moscow (CPM) Fuarı'na katılım sağladı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, CPM'nin Moskova'nın en önemli fuarı olduğunu belirterek, Türkiye olarak bu fuarda 100'ün üzerinde stant alındığını kaydetti. Sektör olarak ocak-temmuz döneminde 88 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Gözmen, "İhracat sezonumuz yeni başlıyor. Yıl sonuna kadar 240 milyon dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl sektör olarak toplamda 188 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Rusya sektörümüz için çok önemli bir pazar. İhracatta, fuarın da etkisiyle sene sonuna beklediğimizin üzerinde bir rakama ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Fuara katılımda süreklilik arz eden firma sayısının önemli olduğunu vurgulayan Gözmen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Zaman zaman farklılıklar oluyor fuara bazen 10 firmayla bazen 15 firmayla katılıyoruz. Bu sene 29 firmamızla katılım sağladık. Moskova'da düzenlenen eski bir fuar. CPM merkezi Almanya olan uluslararası bir fuar. Sektörel olarak hazır giyimde binde birlere tekabül eden bir ihracat veya büyüklük olmasına rağmen böyle bir fuarda yüzde 30'a yakın bir yer kaplıyoruz. Bu hazır giyim için Rusya pazarının ne kadar önemli olduğunu, özellikle deri özelinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Rusya ithalatında salgın ortamında yüzde 45'lere yakın kısılma olmasına rağmen, deri konfeksiyon bölümünde Antalya'da düzenlediğimiz ya da salgın ortamında düzenlemeye çalıştığımız fuarlara aralık vermediğimizden dolayı bu düşüş yüzde 45'in altında oldu. Ama genel Rusya'nın ithalatında yüzde 45'e yakın bir kısılma var, deride ise yüzde 30'lar civarında."
Gürkan Gözmen, ihracatta en büyük rakiplerinin Çin, Pakistan ve Hindistan olduğunu ancak Avrupa'daki markaların söz konusu üç ülkeye değil Türkiye'ye geldiklerini kaydederek, "Fiyatlardan dolayı değil, onlara yakın bir fiyat olsa bile burada belirleyici olan kalite, hizmet ve servis oluyor. Salgından sonra özellikle Çin, Hindistan ve Pakistan'a giden Avrupalı firmalar şu anda yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başlıyor. Dünya devleri Türkiye'ye gelmek istiyor. Bu aşamada maalesef üretimden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Sektör salgının etkilerinden hala kurtulmaya çalışıyor. Turizm ve hizmet sektörüyle beraber en çok etkilenen sektör biz olduk. Hala 2019'u yakalayamamış durumdayız. En çok etkilenen sektörlerden birisiyiz çünkü bizim olayımız tamamen uluslararası dolaşım, turizm ve alışverişin normalleşmesiyle ilintili. Bunu da artık ileride salgının gidişatı belirleyecek." ifadelerini kullandı.
Yeni dönem ihracat hedefleri ilişkin de bilgi veren Gözmen, şöyle devam etti:
"Son iki senedir ağırlık verdiğimiz pazarlara ürün gönderemedik. Yeni dönemde ABD ve Uzak Doğu pazarları üzerinde duracağız. Yine ana pazarlardan Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere hedefimizde olacak. Sektör olarak birim fiyatımız 150 dolar civarında gidiyor. Türkiye'de katma değeri en yüksek ürün grubuyuz. Her şeyden ziyade dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. İthalat neredeyse sıfıra yakın. Dış ticaret fazlası vermemiz, ülkemizin toplam ihracatına ve cari açığın kapanmasına destek oluyor. Ülke ekonomisine direkt katkı veren bir sektör olarak Rusya'daki varlığımızı güçlendirirken alternatif ihracat pazarlarını keşfetmemiz ve aksiyon almamız gerekiyor. Derneğimiz bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma içerisinde. Bu yıl içerisinde söz konusu çalışmanın detaylarını paylaşmayı hedefliyoruz."
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