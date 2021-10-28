İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İDMİB) yapılan açıklamaya göre, birlik tarafından TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen "İDMİB İhracatta Fark Yaratanlar" töreninde sektöre yön veren ihracatçılar ödülleriyle buluştu.
Sektörün geçen yıl gerçekleştirdiği 1,35 milyar dolarlık ihracata katkı yapan firmaların ödüllendirildiği organizasyonda, platin, altın, gümüş, bronz ve özel ödül kategorisinde 182 firma ödüllendirilirken, 128 ihracatçıya da başarı sertifikaları sunuldu.
Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, deri sektörünün ihracatının 1,4 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Gideceğimiz çok yol var. Turkishleather.com önemli bir portal. Aynı zamanda Türk ihracatçısının B2B'de yabancı alıcılara nasıl ulaştığının büyük bir göstergesi. Elektronik ticaret deri sektörümüz, ayakkabı sektörümüz için fırsatlar sunan başka bir konu. Çünkü dünya bu yöne ilerliyor." ifadelerini kullandı.
TİM Başkanı İsmail Gülle de deri sektörünün tarihi birikimi ve sektörel tecrübesiyle Türkiye'nin tanıtımında lider sektörler arasında yer alamaya aday olduğunu bildirdi.
Son 2 yılda küresel ticarette yaşanan sıkıntılar ve bu süreçte kendilerinin yaptığı çalışmalara değinen Gülle, "Çalışmalarımızın meyvelerini de çok şükür görüyoruz. Son 12 aylık dönemde ihracatımız 212 milyar doları aştı. Türkiye, ihracattan gelen olumlu rakamların etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 21,7 büyüyerek dünyada en hızlı toparlanan ekonomilerden biri oldu." ifadelerini kullandı.
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İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ise salgın sırasında deri sektöründe, ihracatta ve kapasite kullanım oranlarında olumsuzluklar yaşandığını ancak küresel alandaki gerileme oranının daha yüksek olduğunu belirtti.
Bu süreçte dijitalleşme ve e-ticaretin öne çıktığını, kendilerinin de sürece uygun tedbirler almaya başladığını aktaran Şenocak, şunları kaydetti:
"Turkishleather.com portalımız ocak ayında hayata geçti. 177 ihracatçı firmamız, 7 gün 24 saat açık dijital mağazalarında ürünlerini global alıcılara tanıtma fırsatı buluyor. 119 farklı ülkeden 1.300'ü aşkın onaylı yabancı alıcı portalımıza kayıt oldu. Yine bu süreçte sektörümüzün e-ticaret kabiliyetini artırmak için Bakanlığımızın destekleriyle Türkiye'nin ilk dijital Ur-Ge projesini hayata geçirdik. Ödül alan firmalarımızı tebrik ediyorum."
Şenocak, üretim ve lojistik kaynaklı sorunlar nedeniyle global taleplerin Türkiye'ye kaydığını belirterek, taleplerin kalıcı olmasını sağlamaları gerektiğini anlattı.
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