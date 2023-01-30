Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Dereye uçan araçta koca öldü, eşi yaralı

Artvin'de otomobil dereye düştü, koca öldü, eşi yaralandı

Artvin'de, kontrolden çıkan otomobil dereye düştü. İhbar üzerine kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi yaralandı

Giriş: 30.01.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
Dereye uçan araçta koca öldü, eşi yaralı
AA

Artvin'de, dereye düşen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Fikri Alkan'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Arhavi ilçesindeki Sanayi Sitesi Deresi'ne düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Fikri Alkan hayatını kaybetti, yanında bulunan eşi Aysel Alkan yaralandı. Araçta sıkışan Aysel Alkan, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikri Alkan'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Artvin Muratlı Barajı'nda su sporları şenliği
Artvin Muratlı Barajı'nda su sporları şenliği
Arhavi'de Kapisre Deresi ve yan kolları inşaatı sürüyor
Arhavi'de Kapisre Deresi ve yan kolları inşaatı sürüyor
Av için gittiği ormanda ölü bulundu
Av için gittiği ormanda ölü bulundu
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 58,6 metre oldu
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 58,6 metre oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.