Dereye uçan araçta koca öldü, eşi yaralı

Artvin'de, dereye düşen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Fikri Alkan'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Arhavi ilçesindeki Sanayi Sitesi Deresi'ne düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Fikri Alkan hayatını kaybetti, yanında bulunan eşi Aysel Alkan yaralandı. Araçta sıkışan Aysel Alkan, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikri Alkan'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü.