Dereye giren çocuk boğularak can verdi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ortaokul öğrencisi Hasan Orkide (13), serinlemek için 4 arkadaşıyla Kille Deresi'ne girdi.

Bir süre sonra Orkide'nin suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri suda arama yaptı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla sudan çıkarılan Orkide'nin cesedi, otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.