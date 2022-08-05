Dereye düşen yaşlı adamdan acı haber

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

Çerçioğlu köyü yakınlarındaki mesire alanına giden Süleyman Akbörk (82), Yeşil deresine koyduğu karpuzu almaya çalışırken dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan Akbörk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akbörk'ün cansız bedeni, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.