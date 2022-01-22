Dereotunun inanılmaz faydaları

Maydanozgiller ailesinden olan dereotu kokulu ve aromalı bir bitkidir. Yemeklerde, hamur işlerinde, salatalarda ve zeytinyağlılarda kullanımı tercih edilen dereotu aynı zamanda sağlık için de kullanılmaktadır. Dereotu sahip olduğu keskin koku ile böceklerin uzaklaştırılması için de kullanılabilir. Farklı bölgelerde farklı isimler ile adlandırılabilen dereotunun en bilinen isimler tere otu, tarhana otu ve durak otu olarak karşımıza çıkar. Dereotu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da önerilen bir bitkidir. Sizler için hazırladığımız yazımızda dereotu yararları hakkında tüm bilgileri bir araya getirdik.
Dereotu Faydaları
Dereotu hoş ve keskin kokusu ile keyifle tüketilen bitkiler arasında yer alır. Hem kurutulmuş hem de taze hali ile kullanılan bu şifalı bitki pek çok hastalığın tedavisinde de olumlu etki gösterir. Bu yüzden kişiler tarafından da faydaları ve zararları hakkında araştırmalar yapılır. İşte dereotunun faydaları hakkında her şey:
- Dereotu ağız problemi olan kişiler tarafından kullanılabilir. Yemeklerin dışında bir tutam yenilen dereotu ağız kokusu problemlerine çözüm olabilir.
- Sindirim sistemine iyi gelir. Dereotu tüketimi ile bağırsaklarda ve midede meydana gelen gaz sancısını engeller.
- Dereotunun içerisinde antioksidan oranı yüksek miktarda bulunur. Dereotu tüketimi vücutta meydana gelen zararlı maddelerin dışarıya atılmasına destek olabilir. Bunun yanı sıra idrar da söktürücüdür.
- Hıçkırık ve uyku problemi yaşayanlar tarafından tüketilebilir.
- Kadınların menopoz döneminde kullanılması fayda sağlar.
- Kalsiyum oranı yüksektir. Tüketimi ile kemik erimesi problemlerine fayda sağlar.
- Emziren kadınların kullanması önerilir. Sütün artmasını sağlar.
- Yüksek tansiyon hastalarının kullanması önerilir.
Dereotu Zararları
- Dereotundan elde edilen yağ cilt üzerinde kullanılabilir. Ancak hassas ciltler üzerinde kullanıldığında bazen tahriş meydana gelebilir.
- Dereotu suyu kullanımı cildin güneşe karşı daha hassas olmasına yol açabilir. Bu yüzden cilt üzerinde güneş yanıkları meydana gelebilir.
- Hamile kadınların dereotu tüketimi yaptığında dikkatli olması gerekmektedir. Doktora danışmadan dereotu tüketimi yapılmamalıdır.
- Dereotuna hassasiyeti olan kişilerin de kullanmaması gerekir.
Dereotu Neye İyi Gelir?
- Dereotu faydaları troid hastalığına da iyi gelir. Guatr hastalığı için tedavi gören kişilerin tedavi sürecinde kullanması önerilir.
- Dereotu hemoroide iyi gelir mi? sorusu da kişiler tarafından merak konusu olmaya devam etmektedir. Basur problemi yaşayan kişiler tarafından kullanılabilir. Yemeklerden önce tüketilen dereotu suyu basur oluşumunun yeniden ortaya çıkmasının önüne geçer.
- Kadınların zorlandıkları regl dönemlerinde adet söktürücü görevi görür.
- Fenol bileşiği bulunduğu için şekerin düşürülmesinde yardımcı olur.
- Yüksek tansiyon hastalığına iyi gelir.
- Dereotundan elde edilen yağ da emziren annelerin göğüslerinde meydana gelen yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
Dereotu Zayıflatır Mı?
Sağlığa oldukça fazla faydası bulunan dereotunun zayıflamaya etkisi olup olmadığı konusunda da araştırma yapılmaktadır. Dereotunun sindirim sistemini daha iyi çalıştırdığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra dereotunun kalorisi sadece 17 kaloridir. Bu yüzden yemeklerde kullanılması uygun bir besindir. Kilo vermek isteyen kişiler dereotuna karşı hassasiyetleri bulunmaması halinde yoğurt ile birlikte dereotunu tüketebilir. Ancak dereotunun zayıflamaya birebir etkisi olduğunu söylemek doğru değildir.
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