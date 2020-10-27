Deren Talu'nun ilk oyunculuk çalışması olan 'Son Kale Hacıbey' adlı sinema filmi pandeminin kurbanı oldu. Filmi, hafta sonunda 1.158 kişi izledi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Deren Talu'nun ilk oyunculuk çalışması olan 'Son Kale Hacıbey', iki kez pandeminin kurbanı oldu.

Pandemi döneminde izleyici sinema salonlarından uzak kalıyor. Görünen o ki İstanbul'da son günlerde artan hasta sayısının oluşturduğu endişenin etkisiyle izleyici, sinema salonlarında film izlemek için iki kez düşündü. Filmlerin gişelerinde yaşanan genel düşüş, 'Son Kale Hacıbey'in izleyici sayısının da oldukça düşük olmasına neden oldu.

23 - 25 Ekim arasında, bir önceki hafta sonuna oranla % 17.9'luk bir düşüş yaşanırken Deren Talu'nun başrolünde yer aldığı, 159 salonda gösterime çıkan 'Son Kale Hacıbey' için 1.158 bilet kesildi. Filmin hasılatı ise 21.581 TL. Hafta sonu en çok izlenen film, izleyiciyle 223 salonda buluşan Russell Crowe'un 'Dengesiz'i oldu. Bu filmi 5.300 kişi izledi.

Sonuç olarak Deren Talu'nun oyunculuğuna olan ilgiyi hem genel pandemiden hem İstanbul'da artan hasta sayısından dolayı ölçmek mümkün olmadı. Talu, yönetmenliğini Konstantin Konovalov'un senaristliğini ise Yevhen Tymoshenko'nun üstlendiği 'Son Kale Hacıbey'de başrolleri Aleksander Sokolov ve Yurdaer Okur ile paylaştı.