Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak araçlar dezenfekte edilecek

AA

Vali Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Buna göre, Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapacak araçlar görevliler tarafından dezenfekte edilecek.

Kurulda, sendikalar tarafından düzenlenecek tüm etkinliklerin 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine, kahvehane, restoran, çay ocağı önü ile kaldırımlara oturak ve sandalye konulmamasına, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde müşterilerin toplanmasına müsaade edilmemesine karar verildi.