Deregümü köyünün kesme çiçekleri dış pazar için hazır

Deregümü köyünde, yaklaşık 15 yıl önce verimi düşük olan gül bahçeleri ve üzüm bağlarının yerine seralar kuruldu. Burada farklı ürün arayışları içerisine giren köylüler, karanfil ağırlıklı kesme çiçek üretimine yöneldi.
Hasadı devam eden karanfil, soğuk hava depolarında muhafaza edildikten sonra İspanya, Bulgaristan, İngiltere, Hollanda, Rusya ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ihraç ediliyor.
Kesme çiçeğin hasadında ve ihracat için hazırlanmasında hem yerel halk hem de dışarıdan gelen tarım işçileri çalışıyor.
Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, köyün seralarıyla meşhur olduğunu söyledi.
Modernleşen tarıma Deregümü köyünün uyum sağladığını belirten Selçuk, "Bu köy tarımda örnek bir köyümüz oldu. İşsizliğin giderilmesi konusunda da örnek oldu. Yaklaşık 2 bin dönüm arazide 300 milyon dal karanfil üretimi yapılıyor. Bu ürettiğimiz karanfiller renklerine göre Avrupa ve Arap ülkelerine gidiyor." diye konuştu.
- Köyün nüfusu kadar istihdam sağlanıyor
Deregümü köyü Muhtarı Ali Toprakçı da köydeki hasadın hazirandan beri devam ettiğini aktardı.
Çiçeğin büyük bir bölümünün ihraç edildiğini ifade eden Toprakçı, "İhracat sayesinde müthiş şekilde ülke ekonomisine bir girdi sağlıyoruz. Köyde sadece çiçek üretimiyle kalmayıp, aynı zamanda solucan çiftlikleri, mantar üretim tesisleriyle de başka üretimlere devam ediyoruz. Eskilerin de dediği gibi 'Üretmeyen toplum yok olur'. Biz de bu çerçeveden bakarak devamlı üretim yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık köyün nüfusu kadar istihdam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!