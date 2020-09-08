İHA

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş bir erkek cansız bedeni bulundu.

Dere kenarındaki cansız bedeni gören vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda cansız bedenin Koçarlı'da ikamet eden Ekrem Fidan'a (60) ait olduğu belirlendi.

Fidan'ın silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.