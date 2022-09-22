Derede can pazarı! Sağanakta akıntıya kapıldı

Bursa'da Menderes Kahveci (52), yağış nedeniyle debisi yükselen dereye baktığı sırada suya düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklenerek ağacın dalına tutunan Kahveci, polis ekiplerince uzatılan ip ve merdiven ile çıkarıldı.

Bölgeye yakın olan polis ekipleri de Kahveci'ye ip uzatarak tutunmasını sağladı. Daha sonra çevredeki esnafta bulunan seyyar merdiveni alıp, dereye indiren ekipler, iple Kahveci'yi kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Menderes Kahveci'nin tedbir amaçlı kontrolü yapıldı.