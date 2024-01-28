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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de derede bir kadına ait cansız beden bulundu! - En son haberler

        Düzce'de derede bir kadına ait cansız beden bulundu!

        Düzce'de dere içerisinde bir kadına ait cansız beden bulundu. Kadının kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:40
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        Derede bir kadına ait cansız beden bulundu!
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        Düzce'de Yörük köyünde dere içerisinde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Kadının ölüm sebebi ve kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yörük köyünde meydana geldi. Köyde bahçesine giden bir kişi, Kurtsuyu Deresi içinde yüz üstü yatmış halde bir kadın olduğunu fark edip ihbarda bulundu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kadın dereden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü tespit edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede ise kadının kimliği tespit edilemedi.

        Kadının cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

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        #düzce
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