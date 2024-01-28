Düzce'de derede bir kadına ait cansız beden bulundu! - En son haberler

Düzce'de derede bir kadına ait cansız beden bulundu! - En son haberler

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Düzce'de Yörük köyünde dere içerisinde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Kadının ölüm sebebi ve kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yörük köyünde meydana geldi. Köyde bahçesine giden bir kişi, Kurtsuyu Deresi içinde yüz üstü yatmış halde bir kadın olduğunu fark edip ihbarda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kadın dereden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü tespit edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede ise kadının kimliği tespit edilemedi.

Kadının cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: AA