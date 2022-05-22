Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir'in de içinde bulunduğu makam aracı karşı yönden gelen F.K. isimli vatandaşın kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında Kaymakam Özdemir ile yanında bulunan Vali Yardımcısı, Murat Yayabaşı, 2 koruması ile karşı taraftan sürücü F.K. ile İ.K. hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.