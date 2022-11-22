Dere yatağına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

İHA

Amasya'da, kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralandı.

Ayhan Erdönmez kullandığı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Selami Yıldırım (75) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Naime Erdönmez (49), Damla Erdönmez (28), Sebehat Yıldırım (66) ve şoför Ayhan Erdönmez (59), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Samsun Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçurumdaki araç da vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.