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        Haberler Gündem Trafik Giresun'da araç dere yatağına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

        Giresun'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

        Giresun'da, karşısına çıkan araç nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği iddia edilen otomobil, dere yatağına uçtu. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:44
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        Dere yatağına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
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        Giresun'un Görele ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil dere yatağını uçtu.

        Kaza, Gölbaşı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçenin Şafaklı köyünden Görele istikametine seyir halindeki Kemal Kavraz (80) idaresindeki otomobilin karşısına araç çıktı.

        DEREYE UÇTU

        Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Çömlekçi Deresi'ne uçtu. Dere içerisinde ters dönen araç içerisinde sürücü Kemal Kavraz ile yolcu olarak bulunan İsmet. K ve H.İ.K. çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

        SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

        Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kemal Kavraz (80) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Yaralı diğer 2 kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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