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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dere yatağına düşen kişi öldü | Son dakika haberleri

        Fethiye'de dere yatağına düşen kişi öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde su olmayan dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 14:13 Güncelleme: 06.08.2025 - 14:13
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        Dere yatağına düşen kişi öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan duvardan dere yatağına bir kişinin düştüğünü fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede dere yatağına düşen kişinin Muhammed Ali Yavaş olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yavaş'ın cenazesi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #muğla haberleri
        #Fethiye
        #Son dakika haberler
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