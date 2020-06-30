Derby County forması giyen Andre Wisdom'a bıçaklı saldırı

Derby County Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu Wisdom'un, pazar günü bir akraba ziyareti dönüşünde bıçaklı saldırıya uğradığı kaydedildi.

Wisdom'un saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi.

Merseyside polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

İngiliz futbolcu Wisdom, 2012 yılında Liverpool takımında forma giymişti.