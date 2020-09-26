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Derbinin golleri yabancılardan

Süper Lig'in 3. haftasında yarın derbi maçta karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.

26.09.2020 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
Derbinin golleri yabancılardan

İki takım arasında son 10 yılda oynanan 25 resmi derbide Fenerbahçe 24 kez ağları havalandırırken, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 49 golün 35'ini yabancı futbolcular, 13'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süredeki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 24 golünün 20'sini yabancı, 4'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Galatasaray'ın 25 golünün 15'ini yabancı, 9'unu da Türk oyuncular atarken, bir gol ise rakip oyuncudan geldi.

24 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

EN GOLCÜSÜ ALEX

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex de Souza attı.

Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, bu dönemdeki Galatasaray derbilerinde 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasaray'dan Wesley Sneijder ile Selçuk İnan takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu.

İki takımın mevcut kadrolarında bulunan sadece 2 futbolcu daha önce derbide gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Martin Linnes 1, Ryan Donk ise iki kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

SON 10 SEZONDAKİ DERBİLER

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

TarihStatOrganizasyonSkor (FB-GS)Goller
18.03.2011Türk TelekomSüper Lig2 - 1Semih Şentürk, Alex / Kazım Kazım
07.12.2011Türk TelekomSüper Lig1 - 3Alex / Eboue, Elmander, Melo
17.03.2012FenerbahçeSüper Lig2 - 2Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta
22.04.2012Türk TelekomSüper Lig2 - 1Ziegler, Stoch / Selçuk İnan
12.05.2012FenerbahçeSüper Lig0 - 0-
12.08.2012ErzurumTFF Süper Kupa2 - 3Alex, Kuyt / Umut Bulut (2),Selçuk İnan
16.12.2012Türk TelekomSüper Lig1 - 2Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine),Selçuk İnan
12.05.2013FenerbahçeSüper Lig2 - 1Webo (2) / Burak Yılmaz
11.08.2013KayseriTFF Süper Kupa0 - 1Didier Drogba
10.11.2013FenerbahçeSüper Lig2 - 0Emre Belözoğlu, Cristian
06.04.2014Türk TelekomSüper Lig0 - 1Sneijder
25.08.2014Manisa 19 MayısTFF Süper Kupa0 - 0-
18.10.2014Türk TelekomSüper Lig1 - 2Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015FenerbahçeSüper Lig1 - 0Kuyt
25.10.2015FenerbahçeSüper Lig1 - 1Diego / Olcan Adın
13.04.2016Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
26.05.2016AntalyaTürkiye Kupası0 - 1Podolski
20.11.2016ÜlkerSüper Lig2 - 0Van Persie (2)
23.04.2017Türk TelekomSüper Lig1 - 0Josef de Souza
22.10.2017Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
17.03.2018ÜlkerSüper Lig0 - 0-
02.11.2018Türk TelekomSüper Lig2 - 2Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019ÜlkerSüper Lig1 - 1Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
23.02.2020ÜlkerSüper Lig1 - 3Max Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru

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