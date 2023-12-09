Derbide Tayfur'a çıkan kırmızı kart VAR'dan döndü!

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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, 75. dakikada kırmızı kart gördü ve bu kart VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Szymanski savunma arkasına sarktıktan sonra Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, kırmızı kartını gösterdi. Beşiktaşlı oyuncular, pozisyona uzun süre itiraz ettiler.

VAR Hakemi Özgür Yankaya, pozisyon için izleme önerisi verdi. Atilla Karaoğlan, pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartını iptal etti ve sarı kartını gösterdi.