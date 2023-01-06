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Derbide son 10 maçta beraberlikler ön planda

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide 6 karşılaşma berabere sona ererken, iki takım da 2'şer kez kazandı

Giriş: 06.01.2023 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Derbide son 10 maçta beraberlikler ön planda
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Zirve yarışını da yakından ilgilendiren bu derbide son yıllarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 4 mücadelede ise sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 2 kez galip taraf oldu. Bu galibiyetler de son 5 müsabakada geldi. Oynanan son 10 karşılaşmada iki takım da 8'er gol kaydetti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

22.10.2017
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

17.03.2018
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

02.11.2018
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

14.04.2019
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

28.09.2019
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

27.09.2020
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

06.02.2021
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

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