Derbinin galibi Eczacıbaşı Dynavit

Derbinin galibi belli oldu! Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i mağlup etti - Spor haberleri

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Misli.com Sultanlar Ligi'nin açılış haftası zorlu bir maça sahne oldu. Geçen sezonun ikincisi Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i ağırladı.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan konuk ekip, ilk seti 25 - 20 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette rakibine daha fazla hata yaptıran Eczacıbaşı, 25 - 18'le durumu 2-0'a getirdi.

Etkili oyununu maçın son bölümünde de devam ettiren misafir takım, seti 25-22, mücadeleyi de 3-0'lık skorla kazanan taraf oldu.