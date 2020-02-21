Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray'da golcü futbolcuların ortak bir özelliği dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muric, Galatasaray'da ise Adem Büyük ve Radamel Falcao'nun gol attığı maçlarda takımları puan kaybı yaşamıyor.

Sarı-lacivertlilerde Muric, bu sezon 10 maçta rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, bu 10 maçın hepsini kazandı ve 30 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray ise Adem Büyük'ün fileleri havalandırdığı 5 ve Falcao'nun gol sevinci yaşadığı 4 karşılaşmayı da galip bitirdi.

VEDAT MURİÇ EN SUSKUN DÖNEMİNDE

Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü Muric, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste gol atamadı.

Son golünü 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında kaydeden Kosovalı santrfor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarını boş geçerek sarı-lacivertli formayla en suskun dönemini geçirdi.

Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer olan Muric, görev aldığı 21 lig maçında 12 kez fileleri havalandırken, ligin de en golcü 5 futbolcusundan biri konumunda bulunuyor.

SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ ADEM BÜYÜK

Galatasaray'ın son haftalardaki çıkışında başrolü oynayan isim Adem Büyük oldu.

Radamel Falcao'nun sakatlığında yakaladığı oynama şansını iyi değerlendiren Adem, son 4 lig maçında 5 gol kaydetti.

Toplam 19 lig maçında attığı 6 golle sarı-kırmızılıların en golcü ismi olan Adem, derbide de formunu sürdürmek için formasını terletecek.

Galatasaray'ın bir diğer santrforu Falcao ise bu sezon 10 maçta forma giyebildi. Bu karşılaşmalarda 5 gol atan yıldız futbolcu, sakatlığından kurtularak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna dahil oldu.

GOLLER YABANCILARDAN

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.

İki takım arasında son 10 yılda oynanan 25 resmi derbide Fenerbahçe 23 kez ağları havalandırırken, Galatasaray ise rakibine 22 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 45 golün 31'ini yabancı futbolcular, 13'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süredeki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 23 golünün 19'unu yabancı, 4'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Galatasaray'ın 22 golünün 12'sini yabancı, 9'unu da Türk oyuncular atarken, bir gol ise rakip oyuncudan geldi.

22 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 24 Ekim 2010'da oynanan ve golsüz beraberlikle tamamlanan müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan 9 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

EN GOLCÜSÜ ALEX

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex de Souza attı.

Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, bu dönemdeki Galatasaray derbilerinde 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasaray'dan Wesley Sneijder ile Selçuk İnan takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu.

İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 7 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu ve Jailson, Galatasaray derbilerinde birer kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ise Selçuk İnan 3, Martin Linnes, Ryan Donk ve Henry Onyekuru birer kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.