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Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır ile Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Alman kalecisi Loris Karius'un sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.
Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'de forma giymeye başlayan Altay ile Beşiktaş'ta 2 sezondur kaleyi koruyan Karius'un derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.
15 MAÇTA 19 GOL YEDİ
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de kalesini gole kapatmakta zorluk çekti.
Sarı-lacivertli takıma geçen yıl katılan ancak ligde bu sezon sürekli forma şansı bulan genç kaleci, geride kalan 15 maçın tamamında forma giydi.
Bu maçların üçünde rakiplerine gol izni vermeyen Altay, kalan 12 maçta ise 19 gole engel olamadı.
KALESİNDE 14 MAÇTA 15 GOL GÖRDÜ
Beşiktaş'ın geçen yıl Liverpool'dan kadrosuna kattığı Alman kaleci Loris Karius, bu sezon gösterdiği olumlu performansla dikkati çekti.
Tecrübeli file bekçisi, bu sezon ligde 15 maçın 14'ünde kaleye geçerken, bu maçların 6'sında rakiplerine gol şansı tanımadı.
Kalan 8 maçta kalesinde 15 gol gören Karius, ligin ilk haftasında oynanan ve 3-0 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçında ise forma giymemişti.
KARIUS'UN 3. FENERBAHÇE DERBİSİ
Loris Karius, Fenerbahçe'ye karşı 3. kez Beşiktaş'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.
Geçen sezon katıldığı siyah-beyazlı takımla Fenerbahçe'ye karşı 2 derbide forma giyen Alman kaleci, bu maçlarda kalesinde 4 gol gördü.
Bu maçlarda iki takım birbirine üstünlük kuramazken, Kadiköy'de 1-1, Beşiktaş'ta 3-3'lük beraberlikler ortaya çıktı.
ALTAY, İLK KEZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI FORMA GİYECEK
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin kalesini koruyacak.
Bu sezon forma giymeye başladığı Fenerbahçe kalesinde Beşiktaş'a karşı hiç derbi oynamayan Altay, bu duyguyu Galatasaray'a karşı bu sezon yaşamıştı.
Altay, söz konusu karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarmıştı.
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