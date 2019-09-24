24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 33 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır'ın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.
Galatasaray'da 9. sezonunu geçiren Muslera ile Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Altay Bayındır'ın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.
MUSLERA 5 MAÇTA 6 GOL YEDİ
Fernando Muslera, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tümünde 90'ar dakika sahada kaldı.
Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile TFF Süper Kupa'da ise birer maçta forma giyen Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı.
Muslera, sarı-kırmızılı takımın 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu maçların 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.
MUSLERA'NIN 22. FENERBAHÇE DERBİSİ
Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 22. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.
Uruguaylı file bekçisi, daha önce 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 21 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 19 gol gördü.
Fenerbahçe ile oynanan 8 müsabakada kalesini gole kapatan Muslera, 6 maçta ikişer, 7 mücadelede ise birer gol yedi.
ALTAY BAYINDIR 5 MAÇTA KALESİNDE 6 GOL GÖRDÜ
Fenerbahçe'nin bu sezon MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli takımın oynadığı 5 maçın tamamında 90'ar dakika forma giydi.
Süper Lig'de 5 müsabakada sarı-lacivertli formayı giyen Altay, bu maçlarda kalesinde 6 gol gördü.
Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu karşılaşmaların sadece 1'inde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.
Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak.
KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 40'ı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 51 randevusunda hakemler toplam 40 kırmızı, 296 da sarı kart kullandı.
Rekabetteki son 51 maçta iki takımın futbolcuları yirmişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3),Hasan Şaş (2),Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'den ise Diego Lugano (3),Volkan Demirel (2),Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Bruno Alves (2),Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega ve Fabio Luciano bu süredeki maçlarda kırmızı kart gören isimler oldu.
SON MAÇTA 1 KIRMIZI, 9 SARI KART
İki takım arasında oynanan son maçta hakem, 1 kırmızı ve 9 sarı kart çıkardı.
Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a kırmızı kart gösterdi. Palabıyık, sarı-lacivertli takımdan Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Valbuena, Soldado ve Moses'e de sarı kartını çıkardı.
Galatasaray'dan ise Sinan Gümüş, Belhanda, Mariano ve Onyekuru sarı kart gören isimler oldu.
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