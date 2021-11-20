Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 0-0'lık beraberlik ön plana çıkıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide karşılaşacak. Bu müsabaka, Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan 13. derbi olacak.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde Süper Lig'de yapılan son 12 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 4, sarı-lacivertliler ise 3 kez galip geldi. İki takım arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

SON ALTI DERBİNİN BEŞİ BERABERE

Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı.

İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY SAHASINDA 6 MAÇTIR FENERBAHÇE'Yİ YENEMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorla elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.

Nef Stadı'nda yapılan 12 derbinin sonuçları şöyle:

Sezon Tarih Skor 2010-2011 18 Mart 2011 1-2 2011-2012 7 Aralık 2011 3-1 2011-2012 (Süper Final) 22 Nisan 2012 1-2 2012-2013 16 Aralık 2012 2-1 2013-2014 6 Nisan 2014 1-0 2014-2015 18 Ekim 2014 2-1 2015-2016 13 Nisan 2016 0-0 2016-2017 23 Nisan 2017 0-1 2017-2018 22 Ekim 2017 0-0 2018-2019 2 Kasım 2018 2-2 2019-2020 28 Eylül 2019 0-0 2020-2021 27 Eylül 2020 0-0