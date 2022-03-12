Avrupa Ligi'nde Barcelona ile 0-0 berabere kalarak evinde oynayacağı maç öncesi tura inanan Galatasaray, ligde karşılaşacağı Beşiktaş maçının ertelenmesini TFF'ye başvurdu.

Pazartesi günü oynanacak derbiden yalnızca 3 gün sonra ağırlayacakları Barcelona maçına yorgun çıkmak istemeyen sarı-kırmızılılar, ülke puanı açısından da kendilerine yardımcı olunmasını talep etti. Ancak Beşiktaş cephesinden "Eğer hava muhalefeti olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız" açıklaması geldi.

Sezon başında Ghezzal transferinde Galatasaray'ın fiyat yükselttiğini öne süren Beşiktaş yönetiminin derbinin ertelenmesine bu nedenle sıcak bakmadığı iddia edildi. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Çebi'nin bu konuda hala Galatasaray yönetimine hala kırgın olduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar devre arasında Galatasaray'ın da yakınan ilgilendiği Gedson Fernandes'i bonservisiyle alarak Galatasaray'ın yönetiminin davalık olduğu Çaykur Rizespor'a kiralamıştı. Beşiktaş bu hamlesi devre arasında transfer döneminde çok konuşulmuş sosyal medyada "Ghezzal transferinin diyeti" yorumları yapılmıştı.