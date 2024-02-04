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        Haberler Spor Basketbol Derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas'ı 90-74'lük skorla mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas'ı 90-74'lük skorla mağlup etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, derbi maçta Galatasaray Ekmas'ı evinde 90-74 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 22:59 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:59
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        Derbide kazanan Fenerbahçe Beko
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko- Galatasaray Ekmas arasındaki merakla beklenen derbi karşılaşması Fenerbahçe Beko'nun 90-74'lük üstünlüğüyle sonuçlandı. Müsabaka Fenerbahçe Beko'nun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.

        Mücadele karşılıklı basketlerle başladı. Sarı-lacivertli takım pota altında ve orta mesafeli atışlarda sayı üretirken, Galatasaray Ekmas dış şutlarda isabet buldu.

        Fenerbahçe Beko son 2 dakikalık bölüme 16-11 önde girdi.

        Sarı-kırmızılı takım, savunma ribaundlarında rakibine üstünlük kurarak 8-0'lık seri yakaladı. Karşılaşmanın ilk çeyreği 16-19'luk skorla sonuçlandı.

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        İkinci periyotta Motley ile pota altında etkili olmaya çalışan Fenerbahçe Beko, buna karşın savunmada boşluklar verdi.

        Galatasaray Ekmas hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla çeyreğe başladı.

        Mola dönüşünde hem savunma hem de rakip pota altında daha etkili bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikalık bölümde 3 sayılık farkı kapatıp öne geçti: 27-25.

        Galatasaray Ekmas'da McCormack ve Yeboah'ın pota altında rakiplerine üstünlük kurmasıyla skor yeniden sarı-kırmızılı ekibin lehine döndü: 32-35.

        Melih Mahmutoğlu'nun üst üste 2 hücumda bulduğu 5 sayıyla ev sahibi takım yeniden öne geçti. Melih Mahmutoğlu'nun çeyreğin bitimine 1 dakika kala attığı 3 sayılık basket, Fenerbahçe Beko'nun karşılaşmadaki ilk isabetli 3 sayılık atışı oldu.

        Sertaç Şanlı'nın pota altından smaç sayısı ve son saniyede Wilbekin'in 3 sayılık atışıyla 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 42-35 önde tamamladı.

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        Fenerbahçe Beko, ikinci devreye etkili başlayan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, 8-2'lik seri yakalayarak skoru 50-37'ye getirdi.

        Televizyon molasının ardından Galatasaray Ekmas, Yeboah'ın 3 sayılık, McCormack'ın da pota altından basketleriyle farkı 8 sayıya indirdi: 50-42.

        Alan savunmasında rakibine sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, üst üste 4 hücumda Guduric'in elinden 8 sayı buldu: 58-42.

        Farkın açılmasının ardından savunmada daha sert duran Galatasaray Ekmas, farkı 11 sayıya düşürdü: 61-50

        Dördüncü çeyrek Sadık Emir Kabaca'nın 3 sayılık basketiyle başladı: 61-53.

        Calathes'in üst üste asistlerinde farkı açan Fenerbahçe Beko'da Wilbekin ve Şehmus Hazer'in 3 sayılık atışları farkı 18 sayıya yükseltti: 80-62.

        Fenerbahçe Beko, bitime 3 dakika kala Hayes-Davis'in basketiyle maçtaki en yüksek farka ulaştı: 82-62.

        Müsabaka sarı-lacivertli ekibin 90-74 galibiyetiyle sonuçlandı.

        Vodafone Sultanlar Ligi'nde derbide Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncuları da potadaki derbiyi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etti.

        Fenerbahçe Beko bu sonuçla 19. maçında 16. galibiyetine ulaşırken, Galatasaray Ekmas ise 10. yenilgisini aldı.

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