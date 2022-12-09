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Derbi tarihleri belli oldu! Trabzonspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman?

2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara sonrasında Süper Lig nefes kesen maçlara sahne olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merakla beklenen Trabzonspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihlerini açıkladı. Futbolseverler derbi maçlarının ne zaman oynanacağına yönelik araştırmalarını sürdürdü. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihi ve saati...

Giriş: 09.12.2022 - 20:03 | Güncelleme: ABONE OL
Derbi tarihleri belli oldu! Trabzonspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. lig fikstürünü açıkladı. Merakla beklenen Trabzonspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihleri de belli oldu. Peki, "Trabzonspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman?" İşte merakla beklenen derbi maçlarının saati ve tarihi...

TRABZONSPOR- FENERBAHÇE | FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. lig fikstürünü açıkladı.

15. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak.

18. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Dev karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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