13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı kaleci Fernando Muslera performansıyla taraftarlarına güven verirken, Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius geçen sezon olduğu gibi bu sezon da beklentileri karşılayamadı.
MUSLERA 24 MAÇTA 19 YEDİ
Süper Lig'in ikinci yarısındaki başarılı sonuçlarıyla şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendiren Galatasaray'da Muslera da performansıyla takımına katkı verdi.
Bu sezon 24 lig maçında toplam 2 bin 160 dakika süre alan Uruguaylı kaleci, 19 gol yedi.
Muslera, sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev alamadı.
Fernando Muslera, ligin ikinci yarısındaki 8 maçta 5 gole engel olamadı.
Uruguaylı file bekçisi, bu sezon 11 lig maçında kalesini gole kapadı.
DERBİ DENEYİMİ YÜKSEK
Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 9 sezonda toplam 43 derbi maçta görev aldı.
34 yaşındaki kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 17 galibiyet, 15 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü.
Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 40 golüne engel olamayan Muslera, 16 derbi maçında gol yememeyi başardı.
Sarı-kırmızılı file bekçisi, Beşiktaş'a karşı 19'u Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 20 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 20 gol yedi.
KARIUS ÇARE OLAMADI
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon yine beklentileri karşılayamadı.
Ligin ilk haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle görev alamayan ve sonrasındaki 24 maçta 2 bin 160 dakika süre alan Karius, 29 gol yedi.
Karius, son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Siyah-beyazlı kaleci, bu sezon 7 lig maçında gol yemedi.
Süper Lig'in ikinci yarısında da beklentileri karşılayamayan Karius, 8 maçta 10 golü kalesinde gördü.
DERBİ KARNESİ ZAYIF
Geçen sezon başında İngiltere'nin Liverpool takımından 2 yıllığına kiralanan Karius, oynadığı 6 derbi maçta 9 gol yedi.
Alman file bekçisi, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Galatasaray'a karşı 3 derbi maça çıkan Karius, 2 galibiyet ve bir yenilgi gördü. Siyah-beyazlı file bekçisi, Galatasaray ile oynanan 3 maçta kalesinde 2 gol gördü.
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