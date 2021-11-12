Derbi mesaisi sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand´ın tedavilerine devam edildi.