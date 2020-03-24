Der Spiegel: Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske Kenya'da kayboldu - Haberler

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Koronavirüs salgınında en yüksek vaka sayılarından birine sahip olan Almanya, bir yandan da sağlık çalışanlarının maske ve koruyu kıyafet gibi medikal ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Ancak tüm dünyanın krizde olduğu bir dönemde bu ihtiyaçları karşılamak göründüğü kadar kolay olmayacak gibi duruyor.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs krizine karşı devreye giren Almanya ordusuna bağlı tedarik ofisi, maske gibi acil ihtiyaçların mümkün olan en kısa sürede giderileceğini açıklamıştı.

Ancak Der Spiegel bugün Almanya'nın maske siparişleriyle ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Gazetede yer alan habere göre, Almanya'nın siparişi ettiği 6 milyon maske Kenya'da bir havalimanında ardında hiçbir iz olmadan kayboldu.

Maskelerin normal şartlarda 20 Mart'ta Almanya'ya ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Almanya'nın 10 milyonda daha fazla maske siparişi verdiği ancak ilk parti teslimatın bu şekilde kaybolmasının hükümette rahatsızlık yarattığı ifade edildi. Almanya Savunma Bakanlığı sadece maskelerin kaybolduğunu doğrularken, nasıl kaybolduğuna ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Spiegel'in iddiasına göre, 6 milyon maskenin ödemesinin teslimattan sonra yapılması planlanmıştı. Bu nedenle kayıp olayının Almanya'ya finansal bir zararı olmadı ancak Alman hastanelerindeki sağlık çalışanlarının acil tıbbi malzemelere ihtiyaç duydukları biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde de Çekya hükümeti, Çin'den İtalya'ya gönderilen onbinlerce maskeye havaalanında el koymuştu.