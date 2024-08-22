Depresyonda olan kişilerin sıklıkla kullandıkları 7 kelime nedir?
Son yıllarda dünya genelinde ruh sağlığı sorunları artmaya başladı.Depresyondaki insanları tespit etmek ise artık daha kolay. İşte depresyondaki birini anlamanın 7 kelimelik yolu...
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Hayatın belirli dönemlerinde; sağlık, iş, aile hayatı ve okul dönemi gibi zamanlarda depresyona girebilir, kendimizi çok mutsuz ve zor bir durumda hissedebiliriz. Peki, depresyona girdiğimizi nasıl fark ederiz?
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DEPRESYONDAKİ İNSANLAR TANINABİLİR
Depresyon ve ruh sağlığının diğer yönleri inanılmaz derecede karmaşıktır; bu nedenle uzman olmak için yıllarca eğitim almak gerekir. Saatlerce çalışmak, insan etkileşimini değerlendirmek ve travmaların beyni nasıl etkilediğini anlamak, araştırmanın sadece birkaç örneğidir.
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Neyse ki, bazı belirtiler yaygındır ve sevilen bir kişide veya hatta kişinin kendisinde kolayca fark edilebilir. İşte depresyondaki insanlarda sık görülen bazı belirtiler:
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"HER ZAMAN" VEYA "ASLA" DEMEK
İnsanlar stres veya hayal kırıklığı ile başa çıkarken zaman zaman bu tür "ya hep ya hiç" düşüncesini kullanırlar. Alternatif olarak, depresyondaki insanlar bitmek bilmeyen bir "mutlakiyetçi dil" döngüsüne saplanıp kalırlar. Konuşmaları çoğunlukla olumsuz ve hatta biraz yorucu olur. "Depresyon ortaya çıktığında beynin ön lobları olumsuz etkilenir." Bu nedenle, "yargılama, düşünme ve muhakeme bozulur; bu da ya hep ya hiç düşüncesine yol açabilir."
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"Depresyon belirtileri azaldığında ve iyileşme gerçekleştiğinde, çoğu depresif birey daha geniş bir çözüm yelpazesine sahip olur. Sağlam bir muhakeme duygusu ve daha az katı düşünme meydana gelir."
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"YAPAMAM"
Depresyondaki insanlar kendilerini yataktan kaldıramaz ya da dişlerini fırçalayamazlar. "Depresyondaki pek çok kişi 'yapamam' kelimesini de çok kullanır. Daha iyi hissedemiyorum, işlerimi halledemiyorum, yataktan çıkamıyorum, her şeyin iyi olmasını sağlayamıyorum."
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"HEPSİ BENİM HATAM"
Eylemlerinizin veya yapmış olabileceğiniz hataların sorumluluğunu üstlenmek iyi bir ruh sağlığının işareti olsa da, sürekli kendinizi suçlamak depresyonda olabileceğinizin bir işaretidir. Ne yazık ki, genellikle önlenemeyen veya tahmin edilemeyen şeyler olur. Ancak, depresyondaki kişilerin bu durumlarda bile tüm suçu üstlenmeleri daha olasıdır.
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Dr. Deborah Serani "Depresyon bir olumsuz düşünce kalıbı yaratır çünkü hastalık, muhakeme ve yargılamanın gerçekleştiği ön lob işlevini bozar, bu nedenle birçok depresif insan hissettikleri konusunda kendilerini suçlu hisseder" diyor.
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Ayrıca bunların intihar girişimlerine yol açan düşünceler olduğunu da açıklıyor. İnsanlar "bir yük olduklarını ya da aileleri ve sevdikleri için başa çıkılamayacak kadar fazla olduklarını düşünürlerse, intihar düşüncesi devreye girebilir: 'Eğer ölürsem, artık kimseye yük olmayacağım.' Bu tür olumsuz düşüncelere dikkat etmek çok önemlidir." demiştir.
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GENELLİKLE "BEN İYİYİM" DERLER
Çoğumuz bunu biliriz. Bir şey çok açık bir şekilde yanlış olduğunda, birine verilen kısa, bazen soğuk bir yanıttır; ancak bunu ele almak istemeyiz. "Bazıları ruhsal bir hastalığa sahip olmanın damgalanmasını başa çıkılamayacak kadar utanç verici bulabilir ve birçoğu büyük acılarını ortaya çıkarmak yerine yüzlerine bir gülümseme takınır." Dr. Deborah Serani paylaştı.
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"YORGUNUM"
Çoğumuz gün içinde bir noktada bu hissi yaşasak da, depresyondaki insanlar kendilerini sürekli bir bitkinlik halinde bulurlar. Dr. Serani, "Yorgunluk, ağrılar ve acılar depresyonla birlikte gelen iltihaplanmayla ilişkilidir çünkü sinir yollarını ve nörokimyasalları etkiler" dedi.
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"YALNIZ KALMAK İSTİYORUM"
İnsanların duygusal olarak yeniden şarj olmak için sessiz bir ortam istemeleri doğaldır. Buna karşın, depresyondaki insanlar zamanlarının tamamı olmasa da çoğunu yalnız geçirirler. Kendilerini soyutlar ve sevdikleri insanlardan uzaklaşırlar.
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Dr. Serani, "Depresyonun nörobiyolojisi beyin aktivitesini muazzam miktarda azaltır, bu nedenle depresif bir kişi muhtemelen uyarıcı deneyimlerden uzak duracak, daha karanlık odaları, sessiz ortamları ve başkalarından uzak olmayı tercih edecektir" diyor. Alternatif olarak, bu uyarıcı deneyimlerin tam da depresif insanların ihtiyacı olan şey olduğunu belirtiyor.
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DEPRESYONDAKİ İNSANLAR GENELLİKLE "KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL" DERLER
Dr. Serani, açıklamasında "Depresyondaki insanlar geleceğe dair umut beslemek söz konusu olduğunda sığ bir görüşü benimserler; yine beynin ön lobları problem çözmeyi ve mantıklı karar vermeyi kısıtlar." Bu nedenle, depresyondaki insanlar genellikle kendilerini o kadar izole hissederler ki, hem diğer insanların sorunlarını umursamazlar hem de kimsenin onları ya da sorunlarını umursamadığını düşünürler.
Kaynak: MYSTİCAL RAVEN