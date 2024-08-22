"HER ZAMAN" VEYA "ASLA" DEMEK

İnsanlar stres veya hayal kırıklığı ile başa çıkarken zaman zaman bu tür "ya hep ya hiç" düşüncesini kullanırlar. Alternatif olarak, depresyondaki insanlar bitmek bilmeyen bir "mutlakiyetçi dil" döngüsüne saplanıp kalırlar. Konuşmaları çoğunlukla olumsuz ve hatta biraz yorucu olur. "Depresyon ortaya çıktığında beynin ön lobları olumsuz etkilenir." Bu nedenle, "yargılama, düşünme ve muhakeme bozulur; bu da ya hep ya hiç düşüncesine yol açabilir."