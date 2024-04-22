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        Haberler Gündem Güncel Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü kalp krizinden öldü

        Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü kalp krizinden yaşamını yitirdi

        Tekirdağ'da göreve gittiği deprem bölgesinde depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, evine götürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak yargılama sürecinde tahliye edilen emniyet müdürü Yadigar Işık, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:35 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:39
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        Eski emniyet müdürü hayatını kaybetti
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        Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen ve 12 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çevik kuvvet personeli görevlendirdi.

        Personelin başında bulunan 4’üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ’a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip evine getirdi.

        Yadigar Işık'ın yardım malzemelerini evine götürmesi, müdürlerine bildirildi. Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyip, Işık'ın malzemeleri evine taşıdığını belirledi.

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        YARDIM MALZEMELERİ EVİNDE BULUNMUŞTU

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle Işık'ın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi.

        Yadigar Işık, gözaltına alındı. Aynı zamanda açığa alınan Işık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya yönelik, yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından tekrar gözaltına alınan Işık, 6 Mart 2023’te çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        12 YIL HAPİP İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

        Yadigar Işık hakkında Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı zimmetine geçirdiği' suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Işık, 28 Eylül 2023 günü görülen davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

        Yadigar Işık, İstanbul Sultangazi'de dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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        #Depremzede
        #yardım
        #Tekirdağ
        #polis memuru
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