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Depremzedelerin malzemesini çalan 32 zanlı tutuklandı

Adana polisi depremzedelerin malzemesini çalan 32 zanlıyı yakalarken, zanlıların hepsi tutuklandı.

Giriş: 12.02.2023 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedelerin malzemesini çalan 32 zanlı tutuklandı
İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri depremzedelerin boşalttığı evlerden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis depremin vurduğu ve vatandaşların evlerini bırakıp kaçtığı Çukurova ilçesinde devriye atmaya başladı. Deprem bölgesinde nöbet tutan polis deprem zedelerin malzemesini çalan 32 zanlıyı yakaladı. 32 zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkartılan zanlılar tutuklandı.

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